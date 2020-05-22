أفاد مراسل ​النشرة​ حاصبيا ان "إدارة مقام النبي جزيل في بلدة دبين دعت الزائرين الى عدم التوجه إلى المقام بمناسبة ​عيد الفطر​ باعتباره مقفلا بقرار من ​مشايخ البياضة​ الاجلاء وذلك تجاوبا مع مقررات التعبئة العامة وعدم الاختلاط تخوفا من انتشار فيروس الكورونا على أمل أن يلاقي هذا النداء تجاوبا تاما من قبل الجميع حفاظا على سلامتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إدارة مقام النبي جزيل تدعو لعدم زيارة المقام بمناسبة عيد الفطر باعتباره مقفلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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