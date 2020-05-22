النشرة: الدفاع المدني أخمد عددا من الحرائق في زحلة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "​الدفاع المدني​ أخمد سلسلة حرائق اعشاب في الحمار وحي عين الغصين في زحلة". كما اندلع حريق في منطقة ضهور زحلة وعمل عناصر الدفاع المدني على اخماده.

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