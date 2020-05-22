تأجيل الإحتفال بعيد القديسة ريتا في مقام سيدة زحلة والبقاع

نظراً للتطورات الصحية التي حصلت في ​منطقة البقاع​ الأوسط مساء امس، وحفاظاً على المؤمنين وحياتهم، وبعد الإتصالات التي اجراها السادة اساقفة زحلة مع المراجع المعنية. اتفق الجميع على تأجيل الإحتفال بعيد ​القديسة ريتا​ والذي كان مقرراً مساء اليوم في مقام ​سيدة زحلة والبقاع​، الى موعد آخر يعلن في حينه. نسأل القديسة ريتا شفيعة الأمور المستحيلة أن تحمي الجميع.

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