النشرة: ازدحام كثيف داخل أحد المدارس التابعة للأونروا في مخيم عين الحلوة

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان مدرسة "السموع" التابعة لوكالة "الاونروا" في مخيم عين الحلوة، شهدت ازدحاما كثيفا بعد توجه مئات اللاجئين من ابناء المخيم اليها استجابة لطلب ادارة "الاونروا" من المستفيدين الذين لم يحصلوا بعد على أرقام حوالاتهم وذلك حسب جدول توزيع، علما ان رب العائلة هو الشخص الوحيد المخول الحصول على رقم الحوالة، اضافة الى المستفيدين الذين لديهم بطاقات تسجيل بنسختها القديمة ويريدون تجديدها.
وعبر اللاجئون عن استيائهم من هذه الخطوة التي حملت المزيد من العشوائية في الية صرف المساعدات الاغاثية ودون ان يبادر المنتظرون من الاخذ بالاجراءات الوقائية لجهة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.
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