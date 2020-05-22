وزارة الصحة: تسجيل 62 اصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت ​​​وزارة الصحة​​ العامة​ في تقريرها اليومي عن مستجدات ​فيروس ​​كورونا​​​، أن الفحوصات المخبرية للكشف على كورونا أكدت تسجيل 62 إصابات جديدة، 3 من تلك الإصابات لوافدين إلى ​​لبنان​​، و59 لمقيمين في لبنان ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 1086 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في لبنان في 21 شباط الماضي.

وأوضح تقرير الوزارة أن عدد الوفيات بهذا العدوى بقي مستقرا على 26 حالة وفاة من دون زيادة، فيما سجل 62 حالة شفاء جديدة ، مبينة أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال ال 24 ساعة الماضية بلغت 2100.