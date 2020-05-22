أصدر وزير الداخلية و​البلديات​ العميد ​محمد فهمي​ تعميما الى المحافظين، كل ضمن نطاقه وصلاحياته يطلب فيه منع الاحتفالات والتجمعات الرياضية والترفيهية في ​عيد الفطر​ المبارك. نص التعميم وفي ما يأتي نص التعميم:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فهمي يصدر تعميما بمنع الاحتفالات والتجمعات الرياضية والترفيهية بالعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.