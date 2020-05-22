الجيش: توقيف مهربين عند الحدود السورية وضبط مواد غذائية

أعلنت قيادة الجيش، عن "توقيف وحدة من الجيش في منطقة الهرمل شخصين، وضبطت شاحنة وبيك آب محملين بمواد غذائية على الحدود اللبنانية – السورية الشمالية، كما تم توقيف شخص آخر أثناء تهريبه سيارة هيونداي إلى الأراضي السورية، وكذلك ضبطت بيك آب بداخله سلاحان حربيان نوع كلاشينكوف".
من جهة آخرى لفتت الى "أقفال 5 معابر غير شرعية تستعمل للتهريب، وذلك من خلال وضع بلوكات اسمنتية ورفع سواتر ترابية، وأحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة".
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