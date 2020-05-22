الجيش: توقيف مهربين عند الحدود السورية وضبط مواد غذائية

أعلنت ​قيادة الجيش​، عن "توقيف وحدة من الجيش في منطقة ​الهرمل​ شخصين، وضبطت شاحنة وبيك آب محملين ب​مواد غذائية​ على الحدود اللبنانية – السورية الشمالية، كما تم توقيف شخص آخر أثناء تهريبه ​سيارة​ هيونداي إلى ​الأراضي السورية​، وكذلك ضبطت بيك آب بداخله سلاحان حربيان نوع كلاشينكوف".

من جهة آخرى لفتت الى "أقفال 5 معابر غير شرعية تستعمل للتهريب، وذلك من خلال وضع ​بلوكات​ اسمنتية ورفع سواتر ترابية، وأحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة".