ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، تمسكه بالحرية الاعلامية وباهمية التزام الاعلاميين المسؤولية والموضوعية خلال ادائهم مهمتهم لا سيما في الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها لبنان.
ونقل النقيب القصيفي عن الرئيس عون قوله "ان ابواب رئاسة الجمهورية مشرعة امام الاعلاميين الذين يكن لهم رئيس الجمهورية كل تقدير وذلك لاطلاعهم على ما يحصل على مستوى البلاد". واشار الى ان الرئيس عون يولي ايضا مطالب الاعلاميين اهتماما خاصا.
كانت هذه تفاصيل خبر القصيفي عن الرئيس عون: ابواب رئاسة الجمهورية مشرعة امام الاعلاميين وهو يولي مطالبهم اهتماما خاصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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