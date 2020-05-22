القصيفي عن الرئيس عون: ابواب رئاسة الجمهورية مشرعة امام الاعلاميين وهو يولي مطالبهم اهتماما خاصا

ابلغ ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ نقيب محرري ​الصحافة​ ال​لبنان​ية جوزف القصيفي الذي استقبله قبل ظهر اليوم في ​قصر بعبدا​، تمسكه بالحرية الاعلامية وباهمية التزام الاعلاميين المسؤولية والموضوعية خلال ادائهم مهمتهم لا سيما في الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها لبنان.

ونقل النقيب القصيفي عن ​الرئيس عون​ قوله "ان ابواب ​رئاسة الجمهورية​ مشرعة امام الاعلاميين الذين يكن لهم رئيس الجمهورية كل تقدير وذلك لاطلاعهم على ما يحصل على مستوى البلاد". واشار الى ان الرئيس عون يولي ايضا مطالب الاعلاميين اهتماما خاصا.