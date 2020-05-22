توقعت مصادر مالية ومصرفية واقتصادية أنه مع اقتراب إطلاق المنصة الالكترونية المتخصصة بالعمل الصيرفي من قبل ​مصرف لبنان​ في الأيام المقبلة والتي سيبدأ العمل بها في شهر حزيران، أن يشهد سعر صرف ​الدولار​ هبوطًا حادًا.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر توقعت للنشرة أن يشهد سعر صرف الدولار هبوطًا حادًا مع اقتراب اطلاق المنصة الالكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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