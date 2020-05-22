تحطم طائرة ركاب في كراتشي في باكستان

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كراتشي: أعلنت هيئة الطيران الباكستانية أن طائرة تابعة لشركة الطيران الباكستانية على متنها حوالى مئة شخص تحطمت الجمعة في كراتشي عاصمة الجنوب. أظهرت مشاهد بثها التلفزيون الحكومي الطائرة بعد أن تحطمت في حي سكني. وقال عبد الستار خوار المتحدث باسم هيئة الطيران في باكستان لفرانس برس إن "الطائرة تحطمت في كراتشي. نحاول تأكيد عدد الركاب لكن مبدئيا ثمة 99 مسافرا وثمانية من أفراد الطاقم". وأضافت أن الرحلة كانت قادمة من لاهور ثاني مدن البلاد.



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