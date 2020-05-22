اليونان تمدد إجراءات العزل في مخيمات اللاجئين

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أعلنت وزارة الهجرة اليونانية الجمعة تمديد الحجر الصحي المفروض منذ أكثر من شهرين في مخيمات طالبي اللجوء في مواجهة وباء كوفيد-19، حتى السابع من يونيو.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب "بعد قرار لوزراء حماية المواطن والصحة والهجرة، تم تمديد إجراءات منع انتشار الفيروس المسبب لكوفيد-19 للمقيمين في مراكز الإيواء في جميع أنحاء البلاد".
ولم تتأثر اليونان بالفيروس بالقدر الذي تأثرت به غيرها من الدول الأوروبية.
وقد تحركت بسرعة في مواجهة انتشار كوفيد-19 عبر اعتماد عزل تام في 23 مارس لستة أسابيع.
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