شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا يدعو أصحاب المدارس الخاصة لتخصيص منح لأبناء الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، تخصيص منحة تعليمية مجانية مدى الحياة لـ ١٠ من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة فى العمليات الإرهابية، مؤكدا أن أقل شئ يمكن أن يقدم لهؤلاء الذين قدموا أرواحهم فداءا لنا وللوطن هو تقديم كل سبل الرعاية لأسرهم الكريمة.

ودعا " أبو العلا" جميع ملاك المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية أن يقدموا مثل هذه المنح لأبناء الشهداء، لافتا إلى أن التضحيات العظيمة وتقديم الروح والنفس فداءا للوطن هى من طبائع الرجال العظام الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه .

واعتبر أن حلقة مسلسل الاختيار أمس عن معركة كمين البرث أظهرت جانب بسيط من بطولات هؤلاء الرجال الذين ضحوا بحياتهم من أجلنا، قائلا "وما لم نعلمه أو نشاهده أعظم وأروع".

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يذكر أن معركة "البرث" للشهيد أحمد منسى ورفاقه لم تكن مجرد معركة عادية لكنها كانت ملحمة عسكرية، فهي أحد أهم المعارك ضد الجماعات الإرهابية بشمال سيناء، وجسد المخرج بيتر ميمي في الحلقة 28 من مسلسل الاختيار ملحمة البرث وتفاصيل تلك المعركة ليكشف البطولات والتضحيات لأبطال كمين البرث الذي أصبح بداية لمرحلة أخرى من المواجهات مع العناصر الإرهابية ولتلك الحلقة رسائل كثيرة تصل لـ 10 رسائل أهمها التوثيق لهذه المعركة حتي يعرف الأجيال الحالية والمقبلة كم التضحيات فثمن الأمن والأمان الذي نعيشه راح بسببه آلاف قد استشهدوا من أجلنا.