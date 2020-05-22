شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دفاع البرلمان" مسلسل الاختيار جزء من المنهج التربوى لأبنائنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مسلسل الاختيار يسهم فى غرز الوطنية لدى الأطفال وهو جزء من المنهج التربوى لأبناء وأطفال مصر ويبرز بطولات رجال مصر من القوات المسلحة والشرطة فى كل موقع وكل مكان وما ضحوا به من أجل الدفاع عن الوطن ويظهر قيم التضحية والفداء من أجل مصر .

ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن هذا العمل الدرامى أظهر مدى انتماء الشعب المصرى لبلده وأن رجال الجيش والشرطة مستعدين للتضحية بحياتهم فى وجه معركة كبرى مع الإرهاب .

واعتبر أن هذا العمل الدرامى ذات أهداف تربوية ويبرز نواحى قومية ومثل عليا للشباب ونحن فى حاجة لمثل هذه القضايا فى الأعمال الدرامية وتكرارها أفضل من الموضوعات التى بها قيم مهزوزة ولا داعى منها .