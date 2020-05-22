رئيس "دفاع البرلمان" مسلسل الاختيار جزء من المنهج التربوى لأبنائنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مسلسل الاختيار يسهم فى غرز الوطنية لدى الأطفال وهو جزء من المنهج التربوى لأبناء وأطفال مصر ويبرز بطولات رجال مصر من القوات المسلحة والشرطة فى كل موقع وكل مكان وما ضحوا به من أجل الدفاع عن الوطن ويظهر قيم التضحية والفداء من أجل مصر .
ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن هذا العمل الدرامى أظهر مدى انتماء الشعب المصرى لبلده وأن رجال الجيش والشرطة مستعدين للتضحية بحياتهم فى وجه معركة كبرى مع الإرهاب .
واعتبر أن هذا العمل الدرامى ذات أهداف تربوية ويبرز نواحى قومية ومثل عليا للشباب ونحن فى حاجة لمثل هذه القضايا فى الأعمال الدرامية وتكرارها أفضل من الموضوعات التى بها قيم مهزوزة ولا داعى منها .
يذكر أن معركة "البرث" للشهيد أحمد منسى ورفاقه لم تكن مجرد معركة عادية لكنها كانت ملحمة عسكرية، فهي أحد أهم المعارك ضد الجماعات الإرهابية بشمال سيناء، وجسد المخرج بيتر ميمي في الحلقة 28 من مسلسل الاختيار ملحمة البرث وتفاصيل تلك المعركة ليكشف البطولات والتضحيات لأبطال كمين البرث الذي أصبح بداية لمرحلة أخرى من المواجهات مع العناصر الإرهابية ولتلك الحلقة رسائل كثيرة تصل لـ 10 رسائل أهمها التوثيق لهذه المعركة حتي يعرف الأجيال الحالية والمقبلة كم التضحيات فثمن الأمن والأمان الذي نعيشه راح بسببه آلاف قد استشهدوا من أجلنا.
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