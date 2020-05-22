شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بدر: "الاختيار" جسد قول السيسى في 3 يوليو "الجيش والشرطة هيدفعوا التمن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود بدر، أن مسلسل الاختيار أسهم فى تعريف الشعب ببطولات رجال الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب وتعريف المواطنين بحقيقة ما يدور على أرض سيناء وما تحيك له الجماعات الإرهابية ضد مصر .

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك حاجة لتكرار مثل هذه الأعمال الدرامية حتى يعرف المصريون من أطفال وكبار بما يضحى به رجال الجيش والشرطة، وإصرارهم على معركة الشرف والدفاع عن البلاد فى وجه الإرهاب، قائلا "منسي ورجالته في الجيش ورجالة الشرطة دفعوا تمن الاختيار اللي الشعب المصري اختاره في ٣٠ يونيو.. هما دول الأبطال الحقيقيين هما دول اللي خدوا الرصاص اللي كان هيقتلنا وحقهم علينا نعلم عيالنا ان الجيش هو حامي الأرض والعرض وان الإخوان اعدائنا إلي يوم الساعة".

Advertisements

وتذكر "بدر" مقولة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الصدد، قائلا " فى يوم ٣ يوليو ٢٠١٣ .. بعد ما خلصت حملة تمرد اجتماع مع القوات المسلحة .. القائد العام وقتها الفريق اول السيسي قاللي انا ومحمد عبد العزيز : رجالتنا هي اللي هتدفع تمن اختياركم واختيار المصريين .. خليكوا في ضهر جيشكم دايما".

وشدد أن مسلسل الاختيار انتهي ولكن اسطورة الشهيد منسي ورجاله لم تنتهى ، مؤكدا أنها ستظل وهذا العمل الدرامى سيخلده لنرويها لأبنائنا وهى اسطورة ابطال دافعوا عن الأرض والعرض والكرامة والشرف ، وهبوا لينا الحياة .. اسطورة هتعيش تحمي البلد وتفكرنا ان اللي خانوا منسي ورجالته اعدائنا ليوم الدين".