إنشاء مركز لمسح الملوثات البيئية في الأغذية والمياه بجامعة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، فوز الجامعة بمشروع بحثي لإنشاء مركز للتميز لمسح الملوثات البيئية في الأغذية والمياه، بتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF، بإجمالي ٢٢ مليون جنيه، ويستمر لمدة ٣ سنوات.

من جانبة قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن مركز التميز البحثي لتقدير الملوثات في الغذاء والمياه، سيكون مقره كلية الطب البيطري بمشتهر، ويأتي هذا المشروع في إطار محور جودة وسلامة الغذاء بالخطة البحثية للجامعة، والتي تتوافق مع الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ورؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

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وأضاف الدكتور أحمد عابدين، الاستاذ المساعد الطب الشرعي والسموم بكلية الطب البيطري، ورئيس الفريق البحثي، أن الهدف من مركز التميز تقديم خدمات المسح الشامل لجميع متبقيات الملوثات من المبيدات والعناصر الثقيلة والسموم الفطرية في الأغذية، والأعلاف، ومياه الشرب، وبيئة الاستزراع السمكي، إلى جانب تقدير متبقيات الأدوية البيطرية خاصة المضادات الحيويه في لحوم الدواجن، وكذلك الكشف عن غش اللحوم عند خلطها بأقل الكميات من لحوم الحمير و الكلاب وغيرها وخاصة المفروم منها.

وأشار عابدين إلى أن المركز سوف يزود بأحدث الأجهزة العالمية التي تستطيع الكشف عن المخدرات بأقل نسب في البول والدم، ويهدف المركز أيضا إلى توفير كافة الإرشادات البيطرية المجانية لجميع مزارع الدواجن بمحافظة القليوبية، للمحافظة على إنتاج لحوم دواجن صحية للمستهلك.

كما سيوفر المركز، خدمات تحليل درجات نقاء المواد الخام للأدوية قبل التصنيع، سواء الأدوية البيطرية أو البشرية.