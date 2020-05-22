- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الجمعة، إصابة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة، بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتائج تحاليل عينات ومسحات أجريت بمعامل وزارة الصحة.
وقالت شركة مياه الشرب، في بيان لها، إن المهندس محمد صلاح الدين، بحالة صحية جيدة ويحظي بكافة سبل الرعاية الطبية، ويتابع العمل داخل مستشفى العزل.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.