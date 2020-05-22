إصابة رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الجمعة، إصابة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة، بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتائج تحاليل عينات ومسحات أجريت بمعامل وزارة الصحة.

وقالت شركة مياه الشرب، في بيان لها، إن المهندس محمد صلاح الدين، بحالة صحية جيدة ويحظي بكافة سبل الرعاية الطبية، ويتابع العمل داخل مستشفى العزل.