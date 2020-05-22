كورونا: عدد الإصابات في إفريقيا يتجاوز 90 ألفا...ومصر الأكثر تضررا من حيث الوفيات

أكد الاتحاد الإفريقي أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في القارة السمراء تجاوز عتبة الـ90 ألفا، فيما تلامس حصيلة الوفيات جراء الوباء الثلاثة آلاف.

ورصدت السلطات الصحية في دول القارة الإفريقية حتى اليوم الأربعاء، حسب آخر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، 91598 إصابة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، وتوفى 2912 من هؤلاء المرضى، فيما تماثل 35808 آخرون للشفاء.

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وتتصدر جمهورية جنوب إفريقيا قائمة أكبر بؤر تفشي فيروس كورونا في القارة السمراء بـ17200 إصابة مؤكدة بالوباء، وتليها مصر بـ13484 إصابة، والجزائر (7377 إصابة) والمغرب (7048 إصابة) ونيجيريا (6401 إصابة).

من جانبها، تتصدر مصر قائمة الدول الإفريقية الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الوفيات، بـ659 حالة وفاة، وتليها الجزائر (561) وجنوب إفريقيا (312) والمغرب (193) ونيجيريا (192).