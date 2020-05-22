تحطم طائرة على متنها 107 ركاب فوق حي مكتظ بالسكان في باكستان

تحطمت طائرة ركاب باكستانية تحمل 107 أشخاص، اليوم الجمعة، قرب منطقة سكنية بمدينة كراتشي، حسبما قال متحدث باسم شركة الخطوط الباكستانية

وقالت هيئة الطيران المدني في باكستان إن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها قرب مطار كراتشي، جنوبي البلاد، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز.

وقال المتحدث باسم الهيئة ، إن "الطائرة تحطمت في

كراتشي. نحاول تأكيد عدد الركاب لكن مبدئيا هناك 99 مسافرا و8 من أفراد الطاقم".

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وكشفت وسائل إعلام محلية أن الطائرة من طراز "إيرباص 320"، وكانت قادمة من مدينة لاهور الباكستانية، لكنها سقطت فوق منطقة سكنية وسببت بها

أضرارا بالغة.

وكشفت صور أولية تصاعد دخان أسود كثيف من موقع الهبوط، وبدا أن بعض المباني تضررت بشدة من جراء الحادث المأساوي.

وقال الصحفي يوسف برماوي من إسلام آباد ، إن قائد الطائرة اتصل بمطار كراتشي وأبلغهم بوجود عطل قبل الحادث بدقيقة.

وسقطت الطائرة فوق حي شعبي مكتظ بالسكان، وفقا لبرماوي، الذي أكد أيضا اشتعال حرائق في البيوت التي سقطت فوقها الطائرة.