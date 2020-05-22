تحطم طائرة ركاب في كراتشي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الحكومي الطائرة بعدما تحطمت في حي سكني.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران في باكستان عبد الستار خوار لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” إن “الطائرة تحطمت في كراتشي. نحاول تأكيد عدد الركاب لكن مبدئيا ثمة 99 مسافرا و8 من أفراد الطاقم”.

وأضافت أن الرحلة كانت آتية من لاهور ثاني مدن البلاد.

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