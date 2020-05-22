كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وشكّل العمال من محدودي الدخل الغالبية العظمى من حالات الإصابة الجديدة المسجلة اليوم والتي بلغت 612 حالة إصابة، فيما يعتبر واحداً من أعلى المعدلات اليومية للإصابات في آسيا، ليصل بذلك إجمالي الإصابات في سنغافورة إلى 30426 حالة إصابة.

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كانت هذه تفاصيل خبر سنغافورة: إصابات فيروس كورونا تتجاوز 30 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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