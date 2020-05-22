كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقدم النظام الشيوعي إلى البرلمان مشروع قانون يهدف إلى منع “الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب” في هونغ كونغ، ردّاً على التظاهرات الحاشدة التي نظمتها المعارضة الديموقراطية العام الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاري لام تؤيد تطبيق القانون حول الأمن القومي “في أقرب وقت ممكن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.