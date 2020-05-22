كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل 98 شخصاً جراء تحطم طائرة ركاب باكستانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر بهيئة الطيران المدني الباكستانية، اليوم الجمعة، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية، كانت في طريقها من لاهور إلى كراتشي تحطمت في المنطقة القريبة من مطار جناح الدولي.

وقالت المصادر، إن الطائرة من طراز إيرباص "ايه 320" وكانت قادمة من لاهور وكانت على وشك الهبوط في كراتشي عندما تحطمت.

وأضافت المصادر أن الاتصال مع الطائرة انقطع قبل دقيقة من هبوطها في مطار جناح.

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وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية عبد الستار خوخار، إن الطائرة سقطت في منطقة سكنية مما ألحق أضراراً بعدد من المنازل.

وأضاف خوخار أن المنطقة طوقت من قبل الشرطة والقوات شبه العسكرية وتجري عملية إنقاذ. وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات إسعاف هرعت إلى موقع التحطم وأعمدة كثيفة من الدخان.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الخطوط الجوية محمد عبد الله إن الطائرة كانت تقل 107 أشخاص.

وتأكد لاحقاً حسب مصادر محلية، مقتل 98 شخصاً كانوا على متن الطائرة.

