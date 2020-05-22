كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محللون: ظهور "محدود" لزعيم كوريا الشمالية تزامنا مع جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محللون، اليوم الجمعة، أن ظهور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على الملأ كان أقل بوضوح من المعتاد خلال شهري مايو الجاري وأبريل الماضي، وقد مرت 3 أسابيع دون أن تتحدث وسائل الإعلام الرسمية عن حضوره أي مناسبة عامة.

ويأتي هذا مع فرض كوريا الشمالية إجراءات لمكافحة فيروس كورونا، على الرغم من أنها تقول إنها لم تسجل أي حالات إصابة مؤكدة، وعقب تكهنات واسعة بشأن صحته في الشهر الماضي بعدما تغيب عن ذكرى سنوية مهمة.

وظهر كيم علناً 4 مرات فحسب في أبريل الماضي ومايو الجاري، مقارنة مع 27 مرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً لإحصاء أجراه تشاد أوكارول الرئيس التنفيذي لمؤسسة كوريا ريسك جروب للبيانات والتحليلات، التي تتخذ من سيؤول مقراً وترصد أحوال كوريا الشمالية، فإن آخر أقل عدد مرات ظهر فيها كيم علناً خلال هذين الشهرين منذ توليه السلطة في 2011 كان 21 مرة وذلك في 2017.

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وكتب على تويتر هذا الأسبوع "هذا ليس النشاط المعتاد"، ويعتقد مسؤولون من كوريا الجنوبية أن ظهور كيم العلني المحدود قد يكون تدبيراً وقائياً في ظل المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، وألغت كوريا الشمالية أو أرجأت أو قلصت الكثير من التجمعات العامة بسبب الفيروس.

ورداً على سؤال عن غياب كيم عن الأنظار قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إنها تتابع الوضع، وذكرت صحيفة جونغ انغ إلبو نقلاً عن مسؤول حكومي بكوريا الجنوبية أن "كيم ربما كان ينجز مهامه من فيلا محببة إليه في وونسان على الساحل"، ولكن راشيل مينيونغ لي، وهي محللة سابقة مختصة بالشأن الكوري الشمالي في الحكومة الأمريكية قالت إن "كيم ربما كان يركز على بعض الأهداف الاقتصادية والسياسية الداخلية التي أشار إليها قبل أزمة الكورونا".

وتمر اليوم الجمعة 3 أسابيع على آخر مرة نشرت فيها وسائل الإعلام الرسمية صوراً لكيم خلال حضور مناسبة عامة، وكان ذلك في مراسم افتتاح مصنع أسمدة في الأول من مايو الجاري.

وكانت هذه عودة لظهور كيم على الملأ مجدداً بعدما أثار غيابه غير المسبوق عن عطلة عامة مهمة في 15 أبريل الماضي، تكهنات على مدى أسابيع على الساحة الدولية بشأن صحته ومكانه.