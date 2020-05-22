كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند: تسجيل 148 وفاة و6 آلاف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهند اليوم الجمعة، عن زيادة كبيرة بلغت أكثر من 6 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ24 ساعة الماضية، وهو أكبر ارتفاع لها في يوم واحد حتى الآن، في ظل استمرار تخفيف إجراءات الإغلاق على مستوى البلاد والاستعداد لاستئناف رحلات الطيران المحلية.

وقالت وزارة الصحة في تحديثها اليومي الصباحي، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 118 ألفاً و447 إصابة. كما سجلت البلاد 148 حالة وفاة بسبب الفيروس في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 3583 حالة.

ويأتي الارتفاع في عدد الحالات حيث تم تسجيل 6088 حالة يوم الخميس، و5609 يوم الأربعاء و5611 يوم الثلاثاء، قبل العودة التدريجية لرحلات الطيران الداخلي اعتباراً من الاثنين المقبل.

وبدأ الإغلاق على الصعيد الوطني في الهند، وهو الإغلاق الأكبر في العالم، في 25 مارس.

وبينما شهدت أول مرحلتين حظراً كاملاً على السفر والأنشطة الاقتصادية، بدأ تخفيف الإجراءات تدريجياً منذ ذلك الحين، حيث تم رفع العديد من القيود في المرحلة الرابعة التي بدأت يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى 31 مايو.

هذا وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 106,1 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصبح الحصيلة 5 ملايين و103.278.

فيما أكدت جونز هوبكنز، ارتفع معدل الإصابات اليومية بواقع نحو 6600 حالة مقارنة مع اليوم السابق، مما بلغ عدد الوفيات 332925، بينما تماثل مليون و949300 شخص للشفاء.

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وتبقى الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد حالات كورونا مع أكثر من مليون و557 ألف إصابة و94702 وفاة.

وتقترب البرازيل بوتيرة سريعة من روسيا التي تحتل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات، بينما تتفوق عليها بكثير من حيث عدد الوفيات (أكثر من 20 ألفا في البرازيل مقابل 3 آلاف في روسيا).

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين.

كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.