كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تحطم طائرة ركاب باكستانية بالقرب من مطار كراتشي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA)، اليوم الجمعة، أن طائرة ركاب تابعة لها كان على متنها 107 أشخاص تحطمت اليوم أثناء محاولة الهبوط في مطار كراتشي.

وأعلن متحدث باسم الشركة، أن الطائرة من طراز "إيرباص إيه 320" كانت متوجهة إلى كراتشي من لاهور وسقطت قرب مطار جناح الدولي.

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وتحطمت الطائرة في منطقة مأهولة وتداول نشطاء ووسائل الإعلام لقطات تظهر عمود دخان يتصاعد فوق موقع الحادث قرب مبان سكنية.

ومن جانبه أفاد المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية، عبد الستار، أن "الطائرة المنكوبة من طراز إيرباص A 320.

ولم يتم الكشف حتى الآن عما إذا كان هناك ناجون على متن الطائرة المنكوبة.