كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العمانية: تسجيل 327 إصابة جديدة بكورونا.. وحالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الصحة العمانية، على تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 31 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 105 حالات لعمانيين، و222 حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للحالات المسجلة فى السلطنة 6370 حالة، وعدد الوفيات 30 حالة، في حين تماثلت 1821 حالة للشفاء.

وأهابت الوزارة، بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة وحمام منفصل، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

وشددت الوزارة، على ضرورة المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي.

وكانت سلطنة عمان، حظرت التجمعات المرتبطة بعيد الفطر وصلاة العيد، وذلك فى أحدث قرارات اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد19) وفقا لوكالة الأنباء العمانية، وخلال اجتماع الاثنين، برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العمانى، تم تكليف الشرطة العمانية بمراقبة التزام الأفراد والمنشآت بقررات اللجنة، زتفويضها بفرض غرامة مالية وحبس للمخالفين.

ومن بين القرارات، إعادة فتح حزمة انشطة تجارية وصناعية جديدة، والزام الجميع باترداء الكمامات فى الأماكن العامة.

هذا وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 106,1 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصبح الحصيلة 5 ملايين و103.278.

فيما أكدت جونز هوبكنز، ارتفع معدل الإصابات اليومية بواقع نحو 6600 حالة مقارنة مع اليوم السابق، مما بلغ عدد الوفيات 332925، بينما تماثل مليون و949300 شخص للشفاء.

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وتبقى الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد حالات كورونا مع أكثر من مليون و557 ألف إصابة و94702 وفاة.

وتقترب البرازيل بوتيرة سريعة من روسيا التي تحتل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات، بينما تتفوق عليها بكثير من حيث عدد الوفيات (أكثر من 20 ألفا في البرازيل مقابل 3 آلاف في روسيا).

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين.

كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.