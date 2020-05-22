الأوقاف تعلن مراقبة هلال شوال غدا السبت

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة، أن مراقبة هلال شوال، ستكون غدا السبت.

ودعت الوزارة، في بلاغ لها أصدرته اليوم الجمعة، القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، إلى مراقبة هلال شهر شـوال غدا السبت، والذي يصادف 29 من شهر رمضان، راجية منهم أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته.

وكان المجلس العلمي الأعلى، قد أفتى بإقامة صلاة العيد في المنازل والبيوت، مع الأخذ بسنية الاغتسال والتطيب والتكبير قبل الشروع فيها، وذلك بالنظر للظروف الراهنة الصعبة التي يجتازها المغرب وغيره من الدول جراء تفشي وباء كورونا.

واعتبر المجلس الإعلى أن خطوة صلاة العيد في البيوت، تم اتخاذها لغاية الحفاظ على سلامة نفوس المواطنين وصحة أبدانهم من آفة انتشار العدوى بهذه الجائحة، عملا بالآية الكريمة “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”، والقاعدة الفقهية: “الحفاظ على الأبدان مقدم على الحفاظ على الأديان”.