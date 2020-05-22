عاجل.. تسجيل حالة وفاة و67 حالة شفاء جديدة من كورونا في 18 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، مستجدات الحصيلة الوبائية، خلال 18 ساعة الأخيرة، وقالت إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب ارتفع إلى 4347 حالة، بعد تسجيل 67 حالة شفاء جديدة، لتبلغ نسبة التعافي 59.5 في المائة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 197، بعدما تم تسجيل حالة وفاة جديدة، خلال الـ18 ساعة الماضية، لتبقى نسبة الفتك في حدود 2.7 في المائة.

كما أعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب إلى 7300 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، بعد تسجيل 89 حالة جديدة.

وأضافت الوزارة ذاتها، على بوابتها الرسمية، الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، بلغ 115570حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.