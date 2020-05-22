عاجل.. 89 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 7300 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وحسب آخر تحديث للوزارة، اليوم، فقد تم تسجيل 89 حالة إصابة جديدة خلال 18 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 7300 حالة.

وحسب الحصيلة ذاتها، فإن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 4347 حالة، بعد تسجيل 67 حالة تعاف جديدة، وحالة وفاة، ترفع حصيلة المتوفين بسبب كورونا إلى 197 حالة.

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وتقول وزارة الصحة، إن أكبر عدد من الإصابات الجديدة، المسجلة خلال الأيام الأخيرة، يتم اكتشافها في صفوف المخالطين للحالات المؤكدة، وأعلب المصابين لا تظهر عليهن أعراض المرض أو تظهر عليهم أعراض خفيف، وسط تراجع الحالات المتكفل بها بعد تفاقم وضعها الصحي.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.