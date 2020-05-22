تقديم تصريح مدع عام ضد شخص هدد رئيس بلدية أم الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت الشرطة صباح اليوم، الجمعة، تصريح مدع عام إلى محكمة الصلح بالخضيرة ضد شخص هدد رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير صبحي.

ووفقا للشرطة فقد أنهت التحقيق بعد تلقيها شكوى، مطلع الأسبوع الجاري، حول تهديدات على حياة رئيس بلدية أم الفحم.

واعتقلت الشرطة مشتبها (41 عاما) من سكان أم الفحم.

وتعرض رئيس بلدية أم الفحم لتهديدات سابقة على خلفية اعتراضات على أعمال نفذتها البلدية بالمدينة.

يذكر أن أعمال العنف طالت عدة رؤساء سلطات محلية عربية في البلاد، في الآونة الأخيرة.