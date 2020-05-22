شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح أكثر من 660 ألف شخص حول العالم بسبب الصراعات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل
وقال يان إيجلاند، الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي: "في الوقت الذي ينصحنا فيه خبراء الصحة بالبقاء في منازلنا، يجبر المسلحون مئات الآلاف على مغادرة منازلهم ويدفعوا بهم إلى وضع شديد الخطورة".
وقدرت الوكالة عدد من اضطروا للفرار من منازلهم في 19 دولة بنحو 661 ألفا، بين 23 مارس، يوم دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف إطلاق النار، وحتى 15 مايو.
وذكر مجلس اللاجئين النرويجي أن أكبر عدد من النازحين كان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث اضطر أكثر من 480 ألف شخص إلى الفرار بسبب القتال الدائر بين الجماعات المسلحة والجيش.
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