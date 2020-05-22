شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار «أمفان» يقتلع الأشجار والمنازل ويتسبب بمقتل 95 في الهند وبنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

واصلت السلطات شرقي الهند وفي بنجلاديش جهودها اليوم الجمعة لاستعادة حركة النقل وخطوط الاتصالات والكهرباء بعد إعصار مدمر أسفر عن وفاة 95 شخصا على الأقل.

ويجري رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مسحا جويا للدمار في ولاية غرب البنغال، التي تحملت العبء الأكبر جراء الإعصار في الهند.

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وهبط إعصار أمفان إلى اليابسة أمس الأول الأربعاء مصحوبا برياح سريعة وأمطار غزيرة. كما دمر المنازل والمحاصيل، واقتلع الأشجار، وأغرق مساحات شاسعة من الأراضي وقطع خطوط الكهرباء والاتصالات في الهند وبنجلاديش.

وتم تسجيل 95 حالة وفاة على الأقل حتى الآن، 80 منها في ولايتي البنغال الغربية وأوديشا في الهند و 15 حالة في بنجلاديش، وفقًا لمسؤولي إدارةالكوارث.

وذكر مسؤولون أن معظم الوفيات نجمت عن سقوط أشجار على منازل مسقوفة. وتسبب فيروس كورونا المستجد في تعقيد عمليات الإغاثة والتنظيف حيث يعيش الملايين الآن في ملاجئ الطوارئ بعد أن لحق الدمار بمنازلهم.