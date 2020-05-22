بالصور.. اعلام اسرائيل على شوارع بغداد

وثقت عدسة الخليج 365 لقطات تظهر اعلام اسرائيل وقد رسمت على شوارع العاصمة العراقية بغداد، بهدف المشي عليها من قبل المارة، وذلك بمناسبة يوم القدس العالمي.

بعدسة علي جاسم

واظهرت اللقطات طرق منطقة شارع فلسطين في بغداد، وهي خالية من اية مسيرات سنوية تشهدها في مثل هذا اليوم، بسبب اجراءات منع تفشي الفيروس، بينما خطت على تلك الشوارع اعلام اسرائيل، ليمر عليها بعض الاهالي بعجلاتهم ودراجاتهم النارية ومشيا على الاقدام، في حين لوحظ أن تلك الشوارع قد خلت هذا العام من الاعلام الامريكية المعتاد رسمها مع الاسرائيلية.

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ومنعت اجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا مسيرات سنوية تشهدها شوارع بغداد لإحياء ذكرى يوم القدس العالمي في الجمعة الاخيرة من كل رمضان، والذي دعا اليه مؤسس الجمهورية الاسلامية الخميني.



يذكر ان مؤسس الجمهورية الاسلامية الراحل الامام الخميني دعا بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 الى اقامة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام نصرة للشعب الفلسطيني.

وأطلقت ايران، اليوم الجمعة، "مسيرات افتراضية" على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم القدس العالمي، وذلك تحسبا من تفشي فيروس كورونا.