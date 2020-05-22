بنيان: ديون اتحاد الكرة تتجاوز المليون دولار

وقال بنيان خلال حديثه لبرنامج "3-1" والذي يعرض على قناة السومرية، إنه "فور تسلمنا منصب رئيس الهيئة التطبيعية، منحنا الاتحاد الدولي مبلغ نصف مليون دولار لتسيير امور الاتحاد العراقي"، مؤكداً انه "مستعد بكل شفافية لإيضاح كيف ستصرف واين ستصرف هذه الأموال".وأوضح أن "ديون الاتحاد السباق بلغت مليون دولار وفي الوقت نفسه لن نسمح باي مفارقة مالية وسوف نتخذ جميع الاجراءات بحق اي شخص مخالف"، مبيناً بالقول، "طالبت كمستشار بمضاعفة منحة الاتحاد قبل تسلمي لرئاسة التطبيعية".

"3-1"، برنامج رياضي يعرض على شاشة السومرية في تمام الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام شهر رمضان المبارك ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.

