رياضة 2020-05-22 | 11:46 1,381 مشاهدة اكد رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان، ان مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، ابدى استعداده لتخفيض نسبة 50% من راتبه مع اتحاد الكرة.



وأوضح أنه "خلال محادثات الاتحاد وكاتانيتش، ابدى المدرب السلوفيني استعداده للتنازل عن 50% من عقده مع اتحاد الكرة"، مبيناً ان "كاتانيش يتواجد في سلوفينيا بسبب إجراءات مكافحة وقال بنيان خلال استضافته في برنامج "3-1" والذي يبث على قناة السومرية، إن "اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة، تستمر في تواصلها مع كاتانيتش عن طريق نائب رئيس الهيئة شامل كامل والمدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس".وأوضح أنه "خلال محادثات الاتحاد وكاتانيتش، ابدى المدرب السلوفيني استعداده للتنازل عن 50% من عقده مع اتحاد الكرة"، مبيناً ان "كاتانيش يتواجد في سلوفينيا بسبب إجراءات مكافحة كورونا ". "3-1"، برنامج رياضي يعرض على شاشة السومرية في تمام الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام شهر رمضان المبارك ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.

المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاتانيتش مستعد لتخفيض راتبه حتى 50% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.