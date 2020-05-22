شكرا لقرائتكم ليبيا.. حشود لتشكيلات الوفاق بقيادة تركية على حدود ترهونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتسارع التطورات العسكرية في ليبيا وقد تحدثت المعلومات القادمة من هناك عن حشود عسكرية لتشكيلات الوفاق بقيادة القوات التركية قرب مسلاته على حدود مدينة ترهونة استعداداً للهجوم على المدينة.

ودان مجلس شباب قبائل ترهونة، القصف الذي تعرضت له المدينة، مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، من جانب قوات الوفاق، معتبراً هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، مؤكداً أنها ستزيده عزماً على الاستمرار في الحرب ضد الإرهاب

بيان شباب قبائل ترهونة

وحمل المجلس، في بيان له، المسؤولية لمجلس الأمن الدولي والبعثة الأممية والدول الداعمة للوفاق وخاصة تركيا وقطر، داعيا القيادة العامة للجيش لحسم المعركة، وعدم التفاوض مع من جلبوا الاستعمار لليبيا، بحسب البيان.

وأشار البيان، إلى أن القصف يستهدف المدنيين، وتشهد المدينة حصارا ومنعا لدخول المواد التموينية والأدوية واستهداف شاحنات المواد الغذائية، إضافة إلى الاختطاف على الهوية والنهب.

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سبق ذلك مطالبة المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا في بيان مسجل بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. كما دعا مصر للتدخل ووقف الغزو التركي على ليبيا. بحسب ما جاء في البيان.

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الجيش الليبي كان اعلن أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة تركية مسيرة ثانية تابعة للوفاق في محيط مدينة ترهونة. كما طالبت القيادة العامة للجيش الليبي، فجر اليوم الجمعة، في توجيه لأهالي الأصابعة، بضرورة توخي الحذر والتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، حفاظا على سلامتهم.

وقالت القيادة، في بيان، إن القوات الجوية تشن سلسلة من الغارات على كتائب الوفاق بقيادة القوات التركية في منطقة الأصابعة ومحيطها.

كما استهدف سلاح الجو بالجيش الليبي مراكز قوات الوفاق في قاعدة الوطية.

وكانت قوات حكومة الوفاق، بدأت الأربعاء، هجوما عسكريا جديدا على مدينة ترهونة ذات الأهمية الاستراتيجية للجيش الليبي بإسناد تركي جوّي وبحري، تمهيدا لاقتحامها وانتزاع السيطرة عليها.

وقال الجيش الليبي، الأربعاء، إن قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، نفذت هجوما عسكريا جويا وبحريا على مدينة ترهونة باستخدام صواريخ غراد وبوارج تركية، استهدفت كلها مواقع مدنية.

وأوضح بيان للمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن مدينة ترهونة تعرضت إلى قصف بأكثر من 20 صاروخ غراد وضربات من البوارج التركية، استهدفت كلها أحياء سكنية ومدرسة تعليمية، بينما تحدثت قوات الوفاق عن تدمير منظومات دفاع جوي تابعة للجيش الليبي.