إتهامية بيروت وافقت عل تخلية سبيل حمدان وسويدان بكفالة قدرها 300 مليون ليرة

صادقت الهيئة الإتهامية في ​بيروت​ برئاسة القاضي ​ماهر شعيتو​ وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال بدر على قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، بتخلية سبيل مدير العمليات النقدية في ​مصرف لبنان​ مازن حمدان، بكفالة قدرها 300 مليون ليرة لبنانية، وتخلية سبيل مساعده وسام سويدان بكفالة قدرها 100 مليون ليرة لبنانية. كما قررت الهيئة منعهما من السفر لمدة أربعة أشهر.

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