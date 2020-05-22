وزير الاقتصاد الفرنسي: نتمنى تعليق قواعد ضبط الميزانية في أوروبا خلال 2021 أيضا

أعلن وزير ​الاقتصاد​ الفرنسي برونو لومير، في حديث لصحيفة "لو فيغارو" أن "​فرنسا​ تتمنى أن يستمر تعليق قواعد ضبط الميزانية الذي أقر بين دول أعضاء في ​الاتحاد الأوروبي​ خلال ​السنة​ الحالية، في العام 2021 أيضا"، معتبرا أن "ما من أمر أسوا من إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية مع لجم النفقات العامة. هذا خطأ ارتكب العام 2009 ولن نرتكبه مجددا".

ولفت الى أن "اعربت ​النمسا​ و​هولندا​ و​السويد​ والدنمارك عن تحفظات مع أن اقتصادات هذه الدول تستفيد من السوق الموحدة ومن مصلحتها تاليا أن ينطلق الاقتصاد مجددا لدى شركائها في ​أوروبا​"، مشددا على أنه "لا يمكن بناء أوروبا على أساس المصالح الوطنية فقط، بل ينبغي بناؤها على أسس التضامن".