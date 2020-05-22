تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، بعدما كانت قد سجلت حالتين يوم الأربعاء.
وذكرت اللجنة أن هناك 35 حالة جديدة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض، ارتفاعا من 31 في اليوم السابق. وبهذا يصل العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في الصين حتى اليوم إلى 82971 إصابة، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.
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