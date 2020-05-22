تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في الصين

أعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية ب​الصين​ عن تسجيل أربع ​حالات​ إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ أمس، بعدما كانت قد سجلت حالتين يوم الأربعاء.

وذكرت اللجنة أن هناك 35 حالة جديدة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض، ارتفاعا من 31 في اليوم السابق. وبهذا يصل العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في الصين حتى اليوم إلى 82971 إصابة، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.