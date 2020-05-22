سبع رحلات لطيران الشرق الاوسط تصل الى مطار بيروت الدولي اليوم

تتابع ​شركة طيران الشرق الاوسط​ اليوم، عملية إجلاء المواطنين و المغتربين اللبنانين من الخارج ضمن المرحلة الثالثة لخطة ​الحكومة اللبنانية​ في هذا الإطار، ومن المقرر أن تصل اليوم الى ​المطار​ ابتداء من الواحدة من بعد ظهر اليوم سبع رحلات تقل مواطنين لبنانين اولها من ​اسطنبول​، ف​الرياض​ عند الثانية، و​الدمام​ عند الرابعة.

وتصل عند السادسة من مساء اليوم رحلة من العاصمة الفرنسية ​باريس​، تليها عند العاشرة رحلة من دبي، والرحلة الاخيرة لهذا اليوم فستكون من لندن عند الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل.

وتجدر الإشارة إلى ان رحلات اليوم ستقل المسافرين الذين أجروا فحوصات PCR في البلدان التي سيغادرونها وسيسلمون نتائج الفحوصات الى الفريق الطبي التابع ل​وزارة الصحة العامة​ الذي سيكون في استقبالهم في المطار لإتمام كافة التدابير والإجراءات المعتمدة عند وصول اي رحلة من الخارج.

