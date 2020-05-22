أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، إلى أنه "بالرغم من اعلان حالة التعبئة العامة في البلاد نتيجة جائحة كورونا، استمر المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكاتب التابعة له والمنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة في تقديم الخدمات الاساسية للمضمونين وأصحاب العمل، تماشيا مع مراحل التعبئة العامة آخذة بعين الاعتبار تلبية مصالح المضمونين وأصحاب العمل من جهة، والمحافظة على السلامة العامة من جهة أخرى، بخاصة أن مكاتب الصندوق تلبي الخدمات لاعداد كبيرة من المضمونين واصحاب العمل".
أضاف: "وبناء على توجيهات المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تم اعتماد اجراءات لتسهيل الحصول على الخدمات التي يقدمها الصندوق بطريقة فعالة. ومن هذه الاجراءات تم اعتماد آلية للعمل في مكتب صيدا الاقليمي للتواصل مع المضمونين من خلال الرابط الالكتروني cnss-saida.business.net أو من خلال تطبيق واتس آب على الرقم 735096/07 ، يتم من خلالها تحديد مواعيد للمضمونين للحصول على الخدمات التي يقدمها المكتب (تقديم معاملات ضمان صحي - دفع المعاملات الصحية حاليا للحالات المرضية والمستعصية... ) وقد أدى هذا الاجراء إلى تنظيم حضور المضمونين إلى المكتب كما لاقى رضى وقبول من قبلهم".
وختم: "بهذه المناسبة ينوه المدير العام الدكتور محمد كركي بجهود رئيس ومستخدمي مكتب صيدا الإقليمي ويحثهم على القيام بالمزيد لخدمة الضمان والمضمونين".
كانت هذه تفاصيل خبر كركي أشاد بالاجراءات المتخذة في مكتب صيدا لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.