كركي أشاد بالاجراءات المتخذة في مكتب صيدا لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات

أشارت مديرية العلاقات العامة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ في بيان، إلى أنه "بالرغم من اعلان حالة التعبئة العامة في البلاد نتيجة جائحة ​كورونا​، استمر المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكاتب التابعة له والمنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة في تقديم الخدمات الاساسية للمضمونين وأصحاب العمل، تماشيا مع مراحل التعبئة العامة آخذة بعين الاعتبار تلبية مصالح المضمونين وأصحاب العمل من جهة، والمحافظة على ​السلامة العامة​ من جهة أخرى، بخاصة أن مكاتب الصندوق تلبي الخدمات لاعداد كبيرة من المضمونين واصحاب العمل".

أضاف: "وبناء على توجيهات المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور ​محمد كركي​ تم اعتماد اجراءات لتسهيل الحصول على الخدمات التي يقدمها الصندوق بطريقة فعالة. ومن هذه الاجراءات تم اعتماد آلية للعمل في مكتب صيدا الاقليمي للتواصل مع المضمونين من خلال الرابط الالكتروني cnss-saida.business.net أو من خلال تطبيق ​واتس آب​ على الرقم 735096/07 ، يتم من خلالها تحديد مواعيد للمضمونين للحصول على الخدمات التي يقدمها المكتب (تقديم معاملات ضمان صحي - دفع المعاملات الصحية حاليا للحالات المرضية والمستعصية... ) وقد أدى هذا الاجراء إلى تنظيم حضور المضمونين إلى المكتب كما لاقى رضى وقبول من قبلهم".

وختم: "بهذه المناسبة ينوه المدير العام الدكتور محمد كركي بجهود رئيس ومستخدمي مكتب صيدا الإقليمي ويحثهم على القيام بالمزيد لخدمة ​الضمان​ والمضمونين".