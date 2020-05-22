أعلنت ​مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز​ اعتذارها عن إقامة صلاة الجماعة بمناسبة ​عيد الفطر​ السعيد في مقام الأمير السيد عبدالله التنوخي لسبب جائحة ​الكورونا​، داعيةً "المؤمنين للمحافظة على ​الصلاة​ والتضرّع إلى الله تعالى بالدعاء لأنه خير مسؤول وأعظم مأمول". وسيوجّه شيخ العقل رسالته بهذه المناسبة المباركة ويعتذر عن تقبّل التهاني، "سائلينه تعالى أن يعيد هذه المناسبة في ظروف أحسن حالاً على وطننا وأمتنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشيخة العقل تعتذر عن اقامة صلاة الجماعة بالفطر بسبب الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.