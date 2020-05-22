جعجع التقى السفيرة الاميركية وبحث معها آخر التطورات السياسية والاقتصادية

بحث رئيس حزب "القوّات ال​لبنان​يّة" ​سمير جعجع​، مع سفيرة ​الولايات المتحدة​ الأميركيّة في لبنان دوروثيشيا في آخر التطورات السياسيّة والاقتصادية في البلاد، في حضور مستشاره لشؤون العلاقات الخارجيّة إيلي خوري، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب إيلي الهندي ومدير مكتب رئيس الحزب إيلي براغيد.

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