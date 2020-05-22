قال عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، "‏دولتك بس يا ريت تقلنا منين جايب هالبيان؟، لأن عنا ب​لبنان​ اللي عكوكب الأرض، ​الكهرباء​ مقطوعة، و​الدولار​ والأسعار فلتانة، عدا التهريب وغيره من المصائب. وكلها ما بتنوصف إنجازات! هيدا غير حديثك عن أمور ما بلشت أو ما خصك فيها..عفكرة سيدر من التركة... بإختصار، الله يستر من ال3% الباقية".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحجار ردا على دياب: الله يستر من الـ 3% الباقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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