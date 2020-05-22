بلدية برالياس أعلنت إقفال جميع المؤسسات والمحال التجارية منعا لتفشي كورونا

أعلنت بلدية ​برالياس​ في بيان، أنه "نظراً للتطورات الخطيرة والمتسارعة والازدياد في عدد الاصابات بمرض ​الكورونا​ الذي طال بقاعنا الحبيب، وحرصاً على ​سلامة​ أبناء بلدتنا الأعزاء ومنعاً من تفشي مرض كورونا المستجد ضمن بلدة برالياس، نعلن إقفال جميع المؤسسات وال​محلات​ التجارية بإستثناء محلات بيع المواد الغذائية والملاحم والافران و​الصيدليات​ مع الاخذ بعين الاعتبار اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية فيما يتعلق بالنظافة والسلامة العامة،كما ويمنع على الباعة المتجولين التجول داخل البلدة تحت طائلة المسؤولية"، محذرة من أن "أي مخالفة لهذا القرار سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية".

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