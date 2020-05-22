الوزير مرتضى استقبل سفيرة الدنمارك

استقبل ​وزير الثقافة​ و​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ سفيرة مملكة ​الدنمارك​ ميريت جوهل، تم التباحث في مجالات التعاون المشتركة بين البلدين، لا سيما الخبرات التقنية في مجالي الزراعة و تربية المواشي، وتم استعراض فكرة انشاء مدرسة زراعية، تضم مزرعة ومصنع غذائي نموذجي ضمن خطة لنقل الخبرات الدنماركية للمزارعين اللبنانيين..

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