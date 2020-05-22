النشرة: حواجز لقوى الامن على طريق الحاصباني لمراقبة التدابير الوقائية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" بأن "عناصر من ​قوى الأمن الداخلي​ في فصيلة ​حاصبيا​ أقامت حواجز ثابتة وظرفية على طريق ​الحاصباني​ وعند مداخل قرى وبلدات ​العرقوب​ إنفاذا لمقررات التعبئة العامة والشروط الصحية المطلوبة من المواطنين خاصة لجهةالزامية ارتداء الكمامات والتقيد بعدد ركاب السيارة".

وكانت المنطقة قد شهدت ليلا دوريات مماثلة للجيش اللبناني داخل القرى والبلدات لمراقبة الحركة وحث المواطنين على التقيد ب​الحجر المنزلي​ الا عند الضرورة القصوى.