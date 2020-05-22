اجتماع لجنة متابعة كورونا: انتشار الفيروس سريع إذا لم يتم التشدد بالاجراءات الوقائية

اجتمعت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​ في السرايا، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث ​اللواء​ الركن ​محمود الأسمر​، وحضور مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الصحية النائب السابق ​وليد خوري​، مستشارة رئيس ​الحكومة​ للشؤون الصحية بترا خوري، وممثلي وزارات الصحة والداخلية و​البلديات​ والشؤون الاجتماعية و​السياحة​ والعمل، وممثلين عن ​الصليب الاحمر​ و​منظمة الصحة العالمية​ ونقابة الممرضين والممرضات، وعن عدد من ​المستشفيات​ الجامعية الحكومية والخاصة.



وعرض ممثل ​وزارة الصحة​ لتطورات انتشار الفيروس وارتفاع اعداد الاصابات اليومية بين اللبنانيين والمقيمين على الاراضي اللبنانية، بخاصة ​العمال الأجانب​، والنسب المرتفعة بين القادمين من الخارج، وحال التراخي التي شهدناها في الأيام الاخيرة من قبل المواطنين، وعدم التزام الاجراءات الوقائية.

كما استمعت اللجنة الى المدير العام ل​كازينو لبنان​ ​رولان خوري​ الذي عرض الاجراءات الوقائية المشددة التي يطبقها الكازينو مطالبا باعادة العمل في بعض أقسامه.

واكدت اللجنة التوصيات كافة التي صدرت عنها، مشددة على وجوب التزام المواطنين والمقيمين بكل التدابير والاجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم، سيما وأن المؤشرات الاخيرة تدل على مخاطر امكانية انتشار الفيروس بشكل أسرع وخطير جدا، اذا لم يتم التشدد في الالتزام واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة.

