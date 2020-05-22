مصلحة الليطاني: تعد جديد استوجب البدء بإزالته

كشفت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان عن "تعد جديد على الاملاك النهرية من قبل المدعوين ابراهيم كلاكش ومحمد حلاوي في منطقة ​قعقعية الجسر​ في ​محافظ​ النبطية اللذين سبق للمصلحة الوطنية ان ازالت التعديات العائدة لهما (منتزهات خاصة وانشاءات على الأملاك النهرية) بإشارة من ​النيابة العامة المالية​ ويتمثل التعدي بالتوسع في حرم الأملاك النهرية وبمساحات كبيرة من خلال إقامة جدران حجرية وصخرية وضم ضفاف النهر ومئات الأمتار المربعة وحصر اشغالهما لمنافعهما الخاصة، والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني اتخذت صفة الادعاء الشخصي في حقهما مجددا امام النيابة العامة المالية. ونظرا لتكرار الجرم طلبت تكليف المدعى عليهما بتسديد رسوم وغرامات إشغال للخزينة عن تلك المساحات من الأملاك النهرية بما لا يقل عن مئة مليون ليرة لكل منهما، وباشرت المصلحة بمؤزارة من جهاز ​امن الدولة​ ازالة التعديات بواسطة الآليات".

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