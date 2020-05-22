القاضية عون تأمر بحجز باخرة راسية في جونية مرتبطة بتحقيق الفيول المغشوش

قررت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية ​غادة عون​ بإشارة للمديرية العامة للجمارك حجز ​باخرة​ ​الفيول​ ASOPOS الراسية في خليج ​جونية​ والتي اظهرت نتأئج المختبرات انها غير مطابقة للمواصفات بعكس الفحوصات التي اجريت خارج لبنان . ويذكر ان ال​تحقيق​ات القضائية اظهرت ان ملكية حمولة الباخرة تعود لشركة Bb energy لاصحابها بهاء ووليد البساتنة.

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